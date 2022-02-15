Британская спецслужба предупредила бизнес об угрозе кибератак со стороны России

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Национальный центр кибербезопасности Великобритании в понедельник предупредил британские организации и бизнес о якобы существующей угрозе кибератак со стороны России. В сообщении, размещенном на странице центра в "Твиттере", утверждается о необходимости срочной подготовки к такого рода инцидентам.

"Пока что нам неизвестно о каких-либо конкретных угрозах, которые касались бы организаций из Соединенного Королевства в свете ситуации на Украине. Однако это не повод подходить к ситуации легкомысленно. Нам необходимо, чтобы организации в срочном порядке выполнили [опубликованные центром] рекомендации, приготовившись к угрозе атаки", - говорится в сообщении.

В спецслужбе также утверждают, что на протяжении нескольких лет наблюдают "следы злонамеренных действий России в киберпространстве", включая кибератаки, якобы осуществленные против Украины в 2017 году.

Национальный центр кибербезопасности ранее обращал внимание британских компаний и организаций на якобы исходящую от РФ угрозу в конце января.

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат утверждения о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Песков подчеркнул, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом он не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.