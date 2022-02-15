Новый беспилотник БАС-200 планируется использовать для геофизической разведки в Арктике

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Новейший беспилотник вертолетного типа БАС-200 планируется применять для поиска природных ископаемых с использованием аэрогравиметрической и аэромагнитной съемки, в том числе и в арктических регионах, сообщили ТАСС в авиационном кластере госкорпорации "Ростех".

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"Беспилотник создавался "Вертолетами России" как многоцелевой. В данном случае он будет использоваться для геологоразведки, поиска новых нефтяных и газовых месторождений. Конечно же, было бы интересно рассмотреть задачи в Арктике. Сейчас большой интерес проявляют к цифровой экономике в субъектах Российской Федерации в северных регионах", - сообщили в авиакластере Ростеха.

В свою очередь руководитель направления маркетинга и продаж дирекции программы "Беспилотные вертолеты" НЦВ "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) Алексей Мамотько рассказал ТАСС, что целевой нагрузкой при оказании услуг для топливно-энергетического комплекса является современный аэрогравиметр массой 31 кг.

По его словам, уже проведены опытно-методические работы совместно со специалистами АО "ГНПП "Аэрогеофизика" по интеграции новейшего геофизического комплекса разведки с системами беспилотного летательного аппарата. "В настоящий момент мы имеем договоренности на тестовые полеты с рядом заказчиков на аэрогравиметрическую и аэромагнитную съемку и на выполнение мониторинга линейных объектов", - отметил Мамотько.

Беспилотник БАС-200 производства холдинга "Вертолеты России" является комплексом вертолетного типа с внешним пилотом. Его максимальная скорость - 160 км/ч, коммерческая нагрузка - 50 кг, а продолжительность полета составляет четыре часа. Может использоваться для мониторинга местности в темное и светлое время суток, для обнаружения объектов и слежения за ними, а также передачи видеоинформации видимого и инфракрасного диапазонов. Впервые БАС-200 был показан на авиасалоне МАКС-2021.