Разработчик БАС-200 назвал его преимущество в энерговооруженности над другими БЛА

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты (БЛА) вертолетного типа, такие как новейшие БАС-200, имеют значительно большую энерговооруженность, чем мультикоптеры, и в отличие от БЛА самолетного типа оптимальную скорость для мониторинга. Об этом сообщил ТАСС руководитель направления маркетинга и продаж Дирекции программы "Беспилотные вертолеты" НЦВ "Миль и Камов" холдинга "Вертолеты России" Алексей Мамотько.

"Наше главное преимущество над мультикоптерами - энерговооруженность. У электрических двигателей время полета чуть больше 30 минут, иногда до часа, а у БАС-200 - четыре часа. Мультикоптер поднимает до 10 кг, мы поднимаем 50 кг, и тем самым можем выполнять функции носителя для более производительных навесных систем", - сказал он.

По его словам, в отличии от беспилотников самолетного типа БАС-200, выполненный по классической вертолетной схеме, имеет оптимальную для мониторинга скорость полета. "Производители навесного оборудования говорят, что от 40 до 70 км/ч - оптимальная скорость полета для работы оптических систем. И именно при этой скорости полета можно наиболее эффективно выполнять мониторинговые миссии", - отметил он.

Также, по его словам, одним из преимуществ БЛА БАС-200 является возможность зависания. "Уникальная функция при выполнении мониторинговых работ - когда можно зависнуть и более подробно рассмотреть источник утечки, очаг возгорания или просто обстановку вокруг в зависимости от задач", - добавил Мамотько.

Беспилотник БАС-200 производства холдинга "Вертолеты России" является комплексом вертолетного типа с внешним пилотом. Его максимальная скорость - 160 км/ч, коммерческая нагрузка - 50 кг, а продолжительность полета составляет четыре часа. Может использоваться для мониторинга местности в темное и светлое время суток, для обнаружения объектов и слежения за ними, а также передачи видеоинформации видимого и инфракрасного диапазонов. Впервые БАС-200 был показан на авиасалоне МАКС-2021.