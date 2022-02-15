"Россети" направят 1,8 млрд рублей на обновление электросетей в Забайкалье в 2022 году

ЧИТА, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Россети Сибирь" в 2022 году вложит 1,8 млрд рублей в модернизацию и ремонт электросетей в Забайкальском крае, в том числе на техническое присоединение двух крупных месторождений, сообщила ТАСС во вторник пресс-служба компании.

"В этом году на модернизацию и ремонт электросетей края мы направим 1,8 млрд рублей. Мы начинаем реализовывать в регионе крупные проекты - технологическое присоединение Зашуланского месторождения угля и ГОКа на Уконикском месторождении. Нам предстоит построить сотни километров линий электропередачи и подстанцию. Срок завершения работ - 2023 год. Эти проекты дадут толчок экономическому развитию региона, создадут тысячи рабочих мест", - приводятся в сообщении слова генерального директора ПАО "Россети Сибирь" Павла Акилина.

Компания в 2022 году введет в эксплуатацию автономные гибридные электроустановки в 11 изолированных селах. Как уточнили в пресс-службе, по сравнению с 2021 годом финансирование инвестиционной программы выросло на 88 млн рублей, вложения в ремонтную кампанию увеличились на 49 млн рублей.

Компания "Россети Сибирь" является дочерним обществом ПАО "Россети" и занимается передачей и распределением электроэнергии в республиках Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также в Алтайском, Забайкальском, Красноярском краях, Кемеровской и Омской областях. Территория обслуживания - свыше 1,934 млн кв. км. Общая протяженность линий электропередачи составляет более 255 тыс. км.

Зашуланское месторождение угля находится в Красночикойском районе Забайкальского края, его освоением в статусе резидента территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье" занимается компания "Разрезуголь" - совместное предприятие компании "Востсибуголь" (входит в структуры En+) и угольной компании Китая China Energy. Проектом предусмотрена ежегодная добыча 5 млн тонн каменного угля. Выйти на проектную мощность предприятие намерено с 2024 года по 2027 год. Освоением Уконикского месторождения золота в Могочинском районе также занимается резидент ТОР "Забайкалье", ООО "Хорт-В", с планами добывать 2 тонны золота в год с последующим увеличением до 4 тонн в год. Предполагается, что предприятие выйдет на проектную мощность к 2029 году.