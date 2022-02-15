На Дальнем Востоке дефицит холодильных мощностей для рыбы достиг 80%

ВЛАДИВОСТОК, 15 февраля. /ТАСС/. Дефицит холодильных мощностей на Дальнем Востоке в период путины достигает 80%, сообщил во вторник Восточный центр государственного планирования (Востокгосплан).

"Сейчас мощность установок составляет 155,1 тыс. тонн при фактической потребности в период путины до 800 тыс. тонн единовременного хранения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что порты на Дальнем Востоке сталкиваются с острой нехваткой холодильных мощностей, дефицит в период путины достигает 80%. Пропускная способность портовой инфраструктуры по перевалке рыбы определяется прежде всего мощностью портовых холодильных складов. Портовое хозяйство Дальневосточного федерального округа сфокусировано на обработке сырья, в частности углеводородов, круглого леса, и в гораздо меньшей степени уделяется внимание рыбной портовой инфраструктуре, включая холодильники.

В основном холодильные мощности сконцентрированы в Приморье, где расположены 86,1% всех мощностей Дальневосточного федерального округа, для единовременного хранения 133,6 тыс. тонн продукции. "В настоящее время запланировано увеличение холодильных мощностей всего на 110 тыс. тонн единовременного хранения", - уточняется в сообщении.

Проблема нехватки холодильных мощностей на Дальнем Востоке поднималась еще в 2021 году. В частности, в середине апреля 2021 года глава Росрыболовства Илья Шестаков сообщил журналистам, что холодильных мощностей мало, их строительство для рыбной промышленности в портах на Дальнем Востоке планируется стимулировать инвестиционными квотами.