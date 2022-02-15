В Роскосмосе рассказали о дефиците рабочих и материалов на строительстве Восточного

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Строительство космодрома Восточный сопровождается дефицитом трудовых ресурсов, а также некоторых стройматериалов, например, щебня. Об этом в интервью газете "Ведомости", опубликованном во вторник, рассказал первый заместитель генерального директора госкорпорации Максим Овчинников.

"Амурская область, впрочем, как и весь Дальний Восток, характеризуется, к сожалению, существенным дефицитом не только трудовых ресурсов, но и строительных материалов. Мы совместно с федеральными органами исполнительной власти делаем все возможное, чтобы этот дефицит максимально восполнить. Обеспечиваем необходимые условия для привлечения трудовых ресурсов, в том числе из зарубежных стран, их доставку, прохождение миграционных процедур и карантина. Есть отдельные проблемы с поставкой щебня из-за подтопления региона", - рассказал он, отвечая на вопрос о привлекательности условий труда на строительстве Восточного.

Овчинников уточнил, что проблему дефицита щебня госкорпорация решает совместно с местными властями и губернатором региона. "Короче, занимаемся всем тем, с чем нашим американским или китайским конкурентам не приходится сталкиваться даже в страшном сне", - подытожил первый замгендиректора Роскосмоса.

Восточный - первый российский гражданский космодром. Он находится в Амурской области вблизи Циолковского (город возник в 2015 году на месте бывшего поселка Углегорск). Указ о создании космодрома был подписан президентом РФ в 2007 году. В рамках первой очереди строительства в 2012-2016 годах здесь был возведен универсальный стартовый комплекс для ракет-носителей серии "Союз-2". Вторая очередь строительства космодрома предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры. Предполагается, что возведение второй очереди завершится в конце 2022 года, а первый пуск состоится в конце 2023 года.