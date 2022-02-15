В Сингапуре открылся один из крупнейших авиасалонов Азии

СИНГАПУР, 15 февраля. /ТАСС/. Представители около 600 компаний из почти 40 стран и территорий принимают участие в открывшемся во вторник авиасалоне Singapore Airshow - 2022, который проводится каждые два года. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

"Данное мероприятие подчеркивает приверженность Сингапура к постепенному открытию границ и восстановлению нормальной жизнедеятельности", - заявил на церемонии открытия вице-премьер, министр-координатор по вопросам экономического развития Хэн Сви Кит.

Авиасалон считается одним из крупнейших в Азии. В этом году он собрал почти в два раза меньше участников, чем в 2020 году. Выставка проходит в закрытом для общественности режиме, демонстрационные полеты можно будет наблюдать в прямой трансляции через социальные медиа.

"Несмотря на это, мероприятие стало самым масштабным для Сингапура с момента начала пандемии", - добавил вице-премьер.

По его словам, Сингапур является глобальным авиахабом, поэтому стремится развивать авиационный и аэрокосмический секторы.

Свою продукцию на авиасалон привезли такие крупные производители, как Airbus, Boeing, Lockheed Martin, Rolls-Royce, Китайская государственная корпорация авиационной промышленности AVIC. Впервые в Азии представили новейший дальнемагистральный широкофюзеляжный лайнер 777Х от компании Boeing. Это модель отличается от предыдущих своими размерами и наличием складного композитного крыла.