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Курортный сбор в России

На Кубани объем курортного сбора превысил 164 млн рублей по итогам 2021 года

Средства будут направлены на благоустройство Краснодарского края

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Объем курортного сбора по итогам 2021 года в Краснодарском крае превысил 164 млн рублей, средства направят на благоустройство территорий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

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В 2019 году курорты Краснодарского края приняли 17,3 млн туристов. В 2019 году в Краснодарском крае было собрано свыше 225 млн рублей курортного сбора, в 2020 году из-за пандемии коронавируса в регионе был введен мораторий на него.

"В 2021 году курортный сбор составил более 164 млн рублей. Средства направят на благоустройство территорий, установку детских игровых площадок, лавочек, беседок, уличных фонарей и скульптурных композиций", - сообщили в министерстве. В ведомстве добавили, что объекты, на создание которых направят средства курортного сбора, определяют с учетом предложений местных жителей и туристов в рамках опросов и общественных слушаний, далее их утверждает общественный совет.

Курортный сбор на Кубани взимается с середины 2018 года, его размер составлял 10 рублей с человека в сутки. В декабре 2021 года депутаты заксобрания Краснодарского края приняли поправки в краевой закон, предусматривающие увеличение размера курортного сбора до 50 рублей в Сочи и до 30 рублей на остальных курортных территориях Кубани, входящих в зону эксперимента.

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РоссияКурортный сбор в РоссииКраснодарский край
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