Продажи duty free Хайнаня за две недели новогодних праздников выросли на 127%

ХАЙКОУ /Китай/, 15 февраля. /ТАСС/. Объем продаж магазинов беспошлинной торговли в южной китайской провинции Хайнань в период новогодних праздников с 1 по 13 февраля составил 4,132 млрд юаней (около $649,7 млн по текущему курсу), что на 127% больше в годовом выражении. Об этом сообщил портал "Наньхайван".

"С 1 по 13 февраля общий объем продаж десяти магазинов беспошлинной торговли Хайнаня составил 4,132 млрд юаней, что на 127% больше в годовом выражении", - передает портал.

Как ранее сообщала газета "Хайнань жибао", за первую неделю новогодних праздников продажи магазинов duty free острова достигли 1,983 млрд юаней (около $312,3 млн), увеличившись на 144% в годовом выражении. С 30 января по 5 февраля было продано 1,65 млн товаров - рост составил 143% в годовом выражении. Магазины обслужили в общей сложности 277,8 тыс. клиентов, что на 128% больше показателей прошлого года.

Пилотная программа развития сети магазинов duty free в китайской провинции Хайнань была запущена правительством КНР в 2011 году. В 2021 году на Хайнане открылись три новых магазина беспошлинной торговли, их общее число увеличилось до 10. В прошлом году хайнаньские магазины duty free заработали 60,2 млрд юаней (порядка $9,4 млрд), что на 84% больше по сравнению с 2020 годом.

Новый год по лунному календарю, или по-китайски Чуньцзе (Праздник весны), наступил в ночь на 1 февраля. Он является одним из главных праздников в Китае. В новогодние каникулы китайцы, как правило, отправляются на малую родину, чтобы встретить Новый год в кругу родных и близких, некоторые предпочитают путешествовать по стране. В этом году новогодние каникулы в Китае длились с 31 января по 6 февраля, однако многие китайцы берут дополнительные дни отдыха, чтобы провести их с семьей или в путешествии.