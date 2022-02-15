В Москве сдадут в аренду почти 30 тыс. кв. м земли под спортобъекты и парковки

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Почти 30 тыс. кв. м земли выставили на торги в Москве под сдачу в аренду, там появятся физкультурные комплексы и плоскостные парковки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Город выставил на торги по аренде шесть участков под строительство плоскостных парковок и физкультурно-оздоровительных комплексов. Общая площадь объектов составляет 27,8 тыс. кв. м. Заявки на участие в аукционах принимаются до 11 марта, аукционы на право размещения некапитальных объектов состоятся 15 марта", - говорится в сообщении.

Как отметил руководитель городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, в 2021 году на городских торгах на право размещения некапитальных объектов было реализовано 44 участка, из них 38 под строительство физкультурно-оздоровительных комплексов. Уровень конкуренции достиг в среднем пяти участников на лот. Сейчас в ходе земельно-имущественных торгов город планирует реализовать четыре участка под строительство объектов спортивного назначения, расположенных в Восточном, Юго-Восточном, Западном и Троицком административных округах. С победителем будет заключен договор аренды на 49 лет, возвести новые спортивные объекты будущим арендаторам предстоит в течение года с даты заключения договора.

Площадь выставленных на торги земельных участков для строительства ФОКов составляет от 5 до 8,6 тыс. кв. м, а начальная арендная ставка - от 3 тыс. до 53 тыс. рублей в год. Победителям торгов получать разрешение на строительство не нужно, это сократит сроки работ. Тип спортивного комплекса будущий арендатор выбирает сам из утвержденного перечня, в который входит 25 вариантов. На участках можно разместить поля для футбола, бейсбола, регби, гольфа, каток, бассейн или лыжную базу.

"Два участка под строительство плоскостных парковок расположены в ЦАО и ТиНАО. Будущий арендатор сможет разместить здесь около 40 парковочных мест: 12 в ЦАО и 27 в ТиНАО. Начальная цена годовой аренды составит 370 тыс. и 68 тыс. рублей соответственно. Срок договора составляет пять лет, при этом срок установки парковки - не более пяти месяцев с момента подписания документов", - отмечается в материале.

Аукционы на право размещения плоскостных парковок в Москве проводятся с 2019 года. За это время было реализовано 29 подобных объектов. На каждый лот в среднем претендовали три участника.