В Казахстане предложили повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз

НУР-СУЛТАН, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство национальной экономики Казахстана предлагает повысить ставку налога на майнинг криптовалют в 10 раз. Об этом сообщил во вторник на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

"На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время потребление "теневого" майнинга требует официальной регистрации. При этом майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций", - рассказал Куантыров.

По его словам, основной причиной такого положения дел является привлекательность тарифа. "В этой связи министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей", - пояснил министр. Как указано в слайдах к его докладу, министерство предлагает увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге (с 0,0023 до 0,023 доллара) за кВт/ч потребленной электроэнергии.

8 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству проработать решения по повышению налогов на майнинг криптовалют. Он отметил, что текущая ставка налога в 1 тенге за кВт/ч энергии ничтожно мала.

Казахстан в последнее время являлся одним из мировых лидеров по майнингу криптовалют. Так, в августе прошлого года страна занимала второе место в мире по этому показателю (18% мирового объема майнинга) после США (35,4%). Россия находилась на третьем месте (11%).