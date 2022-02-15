В Москве производители могут получить льготный заем на компенсацию отсрочки платежей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Новая мера поддержки предложена в Москве для производителей: они могут получить льготный заем на компенсацию отсрочки платежей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москва продолжает разрабатывать новые меры финансовой поддержки для промышленников. За последние несколько месяцев запущены четыре программы, которые позволяют компенсировать расходы на выплату процентов по кредитам на новое оборудование, получить займы на внедрение IT-решений, на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций, и, наконец, на авансирование выручки. С помощью такого займа предприятия могут получить от 20 до 50 млн рублей на компенсацию отсрочки платежей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что при возникновении спроса со стороны промышленников на факторинговое финансирование максимальную сумму могут увеличить. Процентная ставка зависит от ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации на момент подачи заявки, но не может быть ниже 6% годовых. Предприятия смогут управлять задолженностью на более выгодных условиях по сравнению с существующими предложениями факторинга на рынке.

Как добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, продуктом можно воспользоваться на срок до 180 дней. Для этого предприятию необходимо подать заявку, обозначить цель займа и предоставить договор поставки, по которому компания хочет закрыть кассовый разрыв. Основной долг нужно погасить уже после получения оплаты от поставщика.

"Помимо "Авансирования выручки" Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства предлагает и другие займы. Например, "Облигационный заем", средства от которого можно направить на оплату услуг по обслуживанию размещения облигаций - организаторов торговли, консультантов и рейтинговых агентств. В прошлом году фонд начал предоставлять и средства для внедрения на предприятии решений в сфере IT, в том числе из перечня "Банка технологий", - напоминается в материале.

Для действующих или потенциальных промышленников-экспортеров разработан заем "Экспорт", а для тех, кто собирается купить новое оборудование и расширить производство, - "Промышленность".