"Ъ": в трети взломов информсистем банков в 2021 году были виновны их сотрудники

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество внешних кибератак на банки в целом снижается, от них уже научились защищаться, тогда как средства противодействия инсайдерам есть далеко не у всех. Сотрудники банков обеспечили в 2021 году около трети всех взломов информационных систем кредитных организаций, а в 2022 году число нарушений, связанных с внутренними взломами банков, может увеличиться до 50%, пишет " Коммерсантъ " со ссылкой на отчет компании RTM Group (оказывает услуги в области кибербезопасности).

Согласно отчету, в текущем году доля хищений с участием внешних злоумышленников снизится с 15% до 3%, но вырастет число нарушений, связанных с действиями сотрудников банков, - внутренних утечек, проявлений халатности и участий в мошеннических схемах. По прогнозу экспертов компании, общая доля мошенничества внутри банков возрастет с 30% в 2021 году до 50% в 2022 году.

Раньше такой значительной динамики по числу инцидентов с участием внутренних инсайдеров не наблюдалось, отмечают в RTM Group, и она может быть связана с повышением сложности внешних взломов и ростом стоимости внутренних данных. Главной целью злоумышленников будут счета компаний, клиентов и любая информация о них, а также документы и внутренняя переписка, полагают аналитики.

Как пишет издание, прогнозы сделаны на основе сообщений по числу инцидентов, поступивших в ЦБ РФ, и внутренней информации RTM Group о банковском секторе.

"Коммерсантъ" направил запросы в Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк и другие системно значимые банки.