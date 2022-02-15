Российские туристы совершили в 2021 году более 10 млн зарубежных поездок

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Россияне совершили в 2021 году свыше 10,1 млн поездок за рубеж с туристическими целями. Об этом сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператооов России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По оценке аналитической службы АТОР, в 2021 году в 32 открытых для россиян зарубежных государства, выездной поток из РФ в которые был полностью, преимущественно или в значительной части туристическим по цели визита, россияне совершили 10 105 069 поездок. Это почти половина - 47,2% - от всех зарубежных поездок россиян с любыми целями в 2021 году", - сказала Ломидзе.

По данным АТОР, 46,5% из всего турпотока в 32 открытых государства сформировала Турция - в 2021 году российские туристы совершили 4,7 млн поездок в эту страну. Абхазию россияне посетили 1,5 млн раз (14,8% от общего турпотока за рубеж), Египет - 1 млн (10,4%). Кроме того, туристы из РФ совершили 612,8 тыс. поездок в ОАЭ, 560,7 тыс. - на Кипр, 235,2 тыс. - в Грецию, 222,4 тыс. - на Мальдивы, 179 тыс. - в Доминикану, 145 тыс. - в Хорватию и 144,2 тыс. - на Кубу, рассказала эксперт.

"Немногим зарубежным странам в 2021 году удалось превзойти показатели 2019 года. Формальный лидер тут Танзания - 1227% прирост по сравнению с 2019 годом, и это при том, что направление закрыли в апреле 2021 года и так и не открыли. Конечно, такой поразительный рост объясняется кратковременным эффектом низкой базы и отсутствием альтернатив на тот момент", - объяснила Ломидзе.

Количество туристических поездок в Египет из России выросло в 2021 году более чем в пять раз по сравнению с 2019 годом. Однако до пандемии это направление было фактически закрыто для массового туризма, россияне добирались туда через Каир или на стыковочных рейсах через третьи страны, пояснила глава АТОР. Турпоток на Мальдивы в 2021 году увеличился в 3,7 раза, на Сейшелы - в 2,5 раза, в Абхазию - на 30%.

Всего, по данным Пограничной службы ФСБ России, в 2021 году россияне совершили 21,4 млн поездок за рубеж со всеми целями визита. Это на 51,4% больше, чем в 2020 году, но все еще на 55,4% меньше, чем в 2019 году, добавила эксперт.