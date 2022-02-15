Выпадающие доходы бюджета на донастройку демпфера оценили в 42,3 млрд руб. в 2022-2024 гг.

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Выпадающие доходы бюджета РФ на корректировку демпфера для сдерживания роста цена на топливо составят 42,3 млрд рублей в 2022-2024 годах. Такие данные приводятся в тексте законопроекта, который был внесен в Госдуму.

В 2022 году они составят 21,7 млрд рублей при цене на нефть $62,2 за баррель и курсе доллара в 72,1 рубля, в 2023 году - 17,3 млрд рублей (нефть - $58,4, курс доллара - 72,7 рубля), в 2024 году - 3,3 млрд рублей (нефть - $55,7, курс доллара - 73,6 рубля).

При этом ранее замглавы Минфина Алексей Сазанов называл журналистам другие цифры, рассчитанные исходя из стоимости нефти на уровне $80 за баррель и курса в 74 рубля за доллар. По его словам, общий объем расходов бюджета на предлагаемые корректировки демпфера составит 650,7 млрд рублей в 2022-2024 годах. Сазанов добавлял, что порядка 50% расходов на демпфер будут компенсированы за счет корректировки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Решение о донастройке механизма было принято, чтобы удержать розничные цены на бензин и дизель в пределах инфляции в 2022-2024 годах, оно также создаст исчерпывающие экономические стимулы для переориентации необходимых поставок с экспорта на внутренний рынок.

Согласно законопроекту размер компенсации разницы между экспортной и индикативной ценой топлива по демпферу вырастет с 68% до 83% по бензину и с 65% до 83% по дизелю. Кроме того, донастройка уменьшит допустимый уровень превышения средней оптовой цены реализации дизеля над ее индикативной ценой с 20% до 15%.

О демпфере

В настоящее время топливный рынок регулируется, в том числе демпфирующим механизмом. Если экспортные цены на бензин и дизельное топливо выше условных внутренних, то государство компенсирует производителям часть этой разницы, в обратном случае нефтекомпании перечисляют часть прибыли в бюджет.