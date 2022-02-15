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Один из крупнейших в Сибири ретейлеров подал иск о самобанкротстве

В прошлом году магазины сети "Сибирского гиганта" продали томской компании "Лама"

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Торговый холдинг "Сибирский гигант", до 2021 года являвшийся крупнейшей розничной продуктовой торговой сетью в Новосибирске, подал иск о самобанкротстве, следует из определения Арбитражного суда региона.

"Принять заявление ООО "Торговый Холдинг Сибирский Гигант" о признании его несостоятельным (банкротом), возбудить производство по делу", - сообщается в определении.

В 2021 году магазины сети "Сибирского гиганта" были проданы томской компании "Лама". В августе гендиректор "Ламы" Владислав Левчугов сообщал ТАСС, что компания намерена до конца года открыть в Новосибирске 32 магазина под брендом голландской компании Spar на месте точек, которые ранее выкупила у "Сибирского гиганта".

В июне прошлого года Арбитражный суд Новосибирской области уже регистрировал иск о банкротстве холдинга по требованию компании "Торгсиб". Сумма исковых требований составляла 633,9 тыс. рублей, однако позднее суд вернул заявление в связи с полной выплатой задолженности.

"Сибирский гигант" основан в 1996 году, сеть насчитывала около 30 магазинов в четырех форматах - магазин, гипермаркет, супермаркет, универсам. Холдинг также имел собственный распределительный центр по алкогольной продукции.

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