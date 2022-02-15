Размер участия иностранного капитала в банках РФ в 2021 году снизился до 10,73%

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Размер участия иностранного капитала в российских банках на 1 января 2022 года составил 10,73% против 10,96% на начало 2021 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Банка России.

Размер участия иностранного капитала в страховых компаниях на 1 января 2022 года составил 10,01%.

"Размер участия иностранного капитала в совокупном уставном капитале кредитных организаций, имеющих лицензию на осуществление банковских операций, по данным на 1 января 2022 года составил 10,73% (по данным на 1 января 2021 года - 10,96%), в совокупном уставном капитале страховых организаций - 10,01% (по данным на 1 января 2021 года - 10,40%)", - отмечается в сообщении.

Банк России ежегодно рассчитывает и публикует данный показатель в соответствии с требованиями законодательства.

"Иностранные инвестиции, показатель которых используется для определения размера участия в совокупном уставном капитале кредитных организаций, составили 309,622 млрд рублей, их совокупный уставный капитал - 2 885,459 млрд рублей", - уточнили в пресс-службе.

Иностранные инвестиции, рассчитанные для определения размера участия в совокупном уставном капитале страховых организаций, составили 23,533 млрд рублей, а их совокупный уставный капитал - 235,063 млрд рублей.