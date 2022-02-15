Петербургские ученые создадут первый карбоновый полигон в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Ученые Санкт-Петербургского госуниверситета (СПбГУ) совместно с Главной геофизической обсерваторией имени А. И. Воейкова (ГГО) создадут карбоновый полигон "Ладога" в Ленобласти, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе СПбГУ.

"Создание российской сети карбоновых полигонов - одна из важнейших научных задач, направленных на контроль климатически активных газов и исследование возможности снижения выбросов углекислого газа в атмосферу за счет использования поглощающей способности наземных и водных экосистем. В России уже создано 10 карбоновых полигонов, однако в Ленинградской области их пока нет. С инициативой создания карбонового полигона "Ладога" в конце 2021 года выступил СПбГУ, эту идею поддержали в ГГО и выразили готовность предоставить земельный участок общей площадью 150 га, а также научную и хозяйственную инфраструктуру для обеспечения работы карбонового полигона в поселке Воейково", - отметили в пресс-службе.

По данным СПбГУ, инициативу создания "Ладоги" поддержали администрация Ленинградской области, Министерство науки и высшего образования РФ, индустриальные партнеры и иностранные партнеры вузов.

"Климатическая повестка - одно из приоритетных направлений работы правительства Ленинградской области на ближайшие годы. Для достижения углеродной нейтральности региона важны не только регуляторные решения, но и активное участие в этом процессе бизнеса и науки", - процитировали в пресс-службе заместителя председателя правительства Ленобласти по экономике и инвестициям Дмитрия Ялова.

Как отметили в пресс-службе, ученые СПбГУ и ГГО планируют создать не только стационарный карбоновый полигон, но и быстроразвертываемую измерительную обсерваторию - мобильный полигон для оперативного изучения источников и стоков парниковых газов как на территории полигона, так и за его пределами. В будущем в рамках проекта будет создана карбоновая ферма, где ученые смогут использовать собственные разработки и ресурсы экосистем региона для снижения экологического вреда.

В реализацию полигона будут привлекаться физики, химики, биологи, экономисты и юристы. Также в рамках проекта планируется запустить углеродные единицы - нематериальную "валюту", единицу измерения сокращения выбросов парниковых газов. Благодаря этому предприятия, уменьшающие негативное влияние на экологию, будут подтверждать свое участие в климатических проектах.