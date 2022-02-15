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На Кубани в 2022 году запланировали реализовать около 100 инвестпроектов

Общая сумма проектов составит более 70 млрд рублей

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Около 100 инвестиционных проектов планируется реализовать в Краснодарском крае в 2022 году, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе администрации региона со ссылкой на губернатора Вениамина Кондратьева.

"В 2022 году в крае реализуют порядка 100 инвестиционных проектов на общую сумму свыше 70 млрд рублей. Наибольшую активность инвесторы проявляют в приоритетных для региона отраслях", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

Уточняется, что проекты реализуются в промышленности, АПК, на транспорте, а также в санаторно-курортной сфере.

Губернатор отметил, что власти региона помогают тем, кто развивает экономику и создает новые рабочие места. По его словам, на Кубани действует порядка 50 мер поддержки бизнеса, в том числе льготы, субсидии и гранты, а также предоставление земельных участков без торгов.

"В 2022 году на Кубани внедрят региональный инвестиционный стандарт. Краснодарский край вошел в число 30 пилотных субъектов по реализации нового механизма. В рамках стандарта в регионе разрабатывают инвестиционную карту. На ней разместят информацию об инвестплощадках, реализуемых и планируемых проектах, объектах инженерной и транспортной инфраструктуры", - добавили в пресс-службе администрации.

В конце января вице-губернатор Краснодарского края Александр Руппель сообщал ТАСС, что более 450 крупных инвестиционных проектов на данный момент реализуется в Краснодарском крае. Общая сумма инвестиций составляет 2,2 трлн рублей, что является рекордным показателем за последние 15 лет.

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