Инвестиции в развитие бывшей промзоны в Москве могут составить около 23 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Бывшую промышленную зону "Владыкино" в Москве реорганизуют по программе "Индустриальные кварталы", объем частных инвестиций может составить около 23 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Площадь участка бывшей промзоны "Владыкино", подлежащего комплексному развитию по программе "Индустриальные кварталы", превысит 7 га. С одной стороны территория ограничена МЦК, а с другой - Сигнальным проездом. Сейчас там располагаются склады и офисы. Мы ожидаем, что объем частных инвестиций составит около 23 млрд рублей, а ежегодные поступления в городской бюджет - порядка 900 млн рублей. Реорганизация территории даст городу более двух тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра Прохорова, в бывшей промзоне на северо-востоке столицы планируется возвести 220 тысяч квадратных метров недвижимости. Согласно проекту решения, весь участок промзоны в Отрадном займут общественно-деловые постройки, в том числе спортивные центры и гостиница площадью более 90 тыс. кв. м. У гостиницы будет хорошая транспортная доступность - она расположится в десяти минутах ходьбы от станций метро и МЦК "Владыкино".

Комплексное развитие территорий (КРТ) по программе "Индустриальные кварталы" позволяет вовлекать в оборот неэффективно используемые, фактически заброшенные городские территории. Реализация проектов позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн рублей поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций составит более 7 трлн рублей.

"На данный момент заключены договоры по пяти участкам, расположенным в промзонах "Октябрьское поле", "Кунцево", "Алтуфьевское шоссе" и двум - в промзоне "Коровино". Участки общей площадью 91 га будут реорганизованы в благоустроенные территории с высокотехнологичными производствами, общественно-деловой застройкой, жильем и соответствующей инфраструктурой. По итогам реализации пяти проектов появятся 23,5 тыс. рабочих мест. Объем планируемых частных инвестиций составит около 205 млрд рублей, а ожидаемый бюджетный эффект - 7,8 млрд рублей в год", - напоминается в материале.