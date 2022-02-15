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Основная сессия на российском рынке акций открылась ростом ведущих индексов

Индекс РТС находился на уровне 1458,13 пункта, индекс Мосбиржи поднимался до 3532 пункта

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций на открытии основной сессии во вторник демонстрирует рост ведущих индексов.

Так, по данным торговой площадки на 10:00 мск, долларовый индекс РТС рос на 2,25% и находился на уровне 1458,13 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи к этому времени поднимался до 3532 пункта (+1,45%), при этом на открытии утренней сессии индекс Мосбиржи рос на 0,88%, до 3512,02 пункта.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE дешевела 0,57%, до $95,93 за баррель. Фьючерс на WTI падает на 0,62% и торгуется на уровне $92,92 за баррель.

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