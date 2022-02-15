Число сделок на вторичном рынке жилья Москвы в январе выросло почти на четверть

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Почти 9,3 тыс. сделок на вторичном рынке жилья зарегистрировано в январе в Москве, что на 22% больше, чем годом ранее, и на 17% превышает показатель 2020 года за аналогичный период, сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"Первый месяц года демонстрирует нетипичную активность - в январе при покупке квартир на вторичном рынке Москвы оформлено почти 9,3 тыс. переходов прав, что в 1,2 раза выше прошлого года. По сравнению с декабрем показатель снизился на 54%, что характерно для "неполного" рабочего января. В среднем за последние три года такая разница составляла 55%", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Росреестра по Москве Игоря Майданова.

Он отметил, что впервые порог в 9 тысяч договоров в январе Росреестр фиксировал в рекордном 2019 году, когда было проведено почти 9,9 тыс. регистраций. "Нынешний показатель уступил лишь 555 переходами прав, показав при этом максимальное за последние два года значение", - добавил Майданов.