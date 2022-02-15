"Яндекс" не поставит на свои сайты счетчики Mediascope

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" не поставит на свои сайты счетчики исследовательской компании Mediascope, уполномоченной проводить измерения российской аудитории интернета. Об этом ТАСС сообщили в "Яндексе".

"Безопасность данных наших пользователей и партнеров - наш главный приоритет. Мы также соблюдаем регулирование тех стран, в которых присутствуем. По закону у нас есть возможность выбрать между счетчиком и прямой передаче информации. Мы не будем ставить счетчики измерителя на наши ресурсы. Мы планируем передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок. Такая схема позволяет соблюсти баланс между защитой данных, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований", - отметили в "Яндексе".

Роскомнадзор выбрал компанию Mediascope для обеспечения открытости, сопоставимости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ. Уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр. Интернет-ресурсы, указанные в реестре, должны передавать уполномоченной организации данные с помощью специального программного обеспечения измерителя или же передавать набор данных самостоятельно.

Единый измеритель обязан предоставлять ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте.

Ранее издание РБК писало о том, что "Яндекс" не будет ставить на свои сайты счетчики исследовательской компании Mediascope, уполномоченной проводить измерения аудитории Рунета.