{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Яндекс" не поставит на свои сайты счетчики Mediascope

В компании заявили о намерении передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. "Яндекс" не поставит на свои сайты счетчики исследовательской компании Mediascope, уполномоченной проводить измерения российской аудитории интернета. Об этом ТАСС сообщили в "Яндексе".

"Безопасность данных наших пользователей и партнеров - наш главный приоритет. Мы также соблюдаем регулирование тех стран, в которых присутствуем. По закону у нас есть возможность выбрать между счетчиком и прямой передаче информации. Мы не будем ставить счетчики измерителя на наши ресурсы. Мы планируем передавать достаточный для анализа аудитории набор обезличенной информации о посещении своих площадок. Такая схема позволяет соблюсти баланс между защитой данных, прозрачностью измерения интернет-аудитории, а также соблюдением законодательных требований", - отметили в "Яндексе".

Роскомнадзор выбрал компанию Mediascope для обеспечения открытости, сопоставимости и достоверности данных, полученных в результате исследований объема аудитории телеканалов, сетевых изданий и других онлайн-платформ. Уполномоченная организация будет измерять только те интернет-ресурсы, которые Роскомнадзор внес в специальный реестр. Интернет-ресурсы, указанные в реестре, должны передавать уполномоченной организации данные с помощью специального программного обеспечения измерителя или же передавать набор данных самостоятельно.

Единый измеритель обязан предоставлять ведомству отчет об объеме аудитории интернет-ресурсов и публиковать его на своем официальном сайте.

Ранее издание РБК писало о том, что "Яндекс" не будет ставить на свои сайты счетчики исследовательской компании Mediascope, уполномоченной проводить измерения аудитории Рунета.

Теги
Россия
Более 70 регионов подали заявку на получение единой региональной субсидии
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот механизм очень востребован среди субъектов, поэтому правительство увеличило объем софинансирования региональных программ развития промышленности на 2022 год до 3,7 млрд рублей
Читать полностью