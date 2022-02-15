Более 70 регионов подали заявку на получение единой региональной субсидии

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 70 регионов РФ отправили заявку на предоставление единой региональной субсидии, сообщила пресс-служба Минпромторга.

"Завершилась кампания по приему заявок на участие в конкурсном отборе на получение единой региональной субсидии. В министерство промышленности и торговли РФ поступили заявки из 71 региона", - говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, механизм единой региональной субсидии очень востребован среди субъектов, поэтому правительство РФ увеличило объем софинансирования региональных программ развития промышленности на этот год с 1 млрд рублей до 3,7 млрд рублей.

Механизм единой региональной субсидии утвердили в 2016 году. Он дает возможность возместить часть затрат промпредприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности.