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Более 70 регионов подали заявку на получение единой региональной субсидии

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, этот механизм очень востребован среди субъектов, поэтому правительство увеличило объем софинансирования региональных программ развития промышленности на 2022 год до 3,7 млрд рублей

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 70 регионов РФ отправили заявку на предоставление единой региональной субсидии, сообщила пресс-служба Минпромторга.

"Завершилась кампания по приему заявок на участие в конкурсном отборе на получение единой региональной субсидии. В министерство промышленности и торговли РФ поступили заявки из 71 региона", - говорится в сообщении.

По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, механизм единой региональной субсидии очень востребован среди субъектов, поэтому правительство РФ увеличило объем софинансирования региональных программ развития промышленности на этот год с 1 млрд рублей до 3,7 млрд рублей.

Механизм единой региональной субсидии утвердили в 2016 году. Он дает возможность возместить часть затрат промпредприятий на техническое присоединение, выплату первого взноса при заключении договора лизинга, приобретение нового оборудования, а также докапитализировать региональные фонды развития промышленности.

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Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
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