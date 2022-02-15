В Якутии открыли оптовый центр по хранению продуктов для арктических районов

ЯКУТСК, 15 февраля. /ТАСС/. Оптово-распределительный центр вместимостью 5 тыс. тонн для хранения социально значимых продовольственных товаров открыли в Якутске во вторник на базе крупнейшего в регионе овощехранилища Об этом сообщила пресс-служба правительства Якутии.

"В Якутске на базе овощехранилища [компании] "Якутоптторг" открылся оптово-распределительный центр. В помещении площадью более 4,4 тыс. кв. м будет храниться расширенный ассортимент социально значимых товаров для арктических районов республики", - говорится в сообщении.

Работы по реконструкции и модернизации поэтапно были начаты в 2020 году. "В центре есть картофелехранилище на 3 000 тонн, холодильные камеры под фрукты и овощи на 75 тонн, камера для хранения лука на 140 тонн, камеры для хранения скоропортящихся продуктов. Дополнительной функцией центра является осуществление оптово-розничных продаж для жителей Якутска", - добавили в правительстве.

Отмечается, что в центре будет собран весь ассортимент социально значимых продовольственных товаров, а также часть основного перечня товаров для обеспечения филиалов "Якутоптторг" в районах, в том числе торгово-логистические центры (ТЛЦ) в арктических территориях.

"Современная инфраструктура оптово-розничной торговли должна создаваться во всех арктических районах Якутии, это будет налаженная сеть доставки продуктов до каждого труднодоступного населенного пункта. Открытие оптово-распределительного центра - очередной шаг на пути к нашей цели", - цитирует пресс-служба главу Якутии Айсена Николаева.

Для увеличения объема завозимого товара и снижения цен на продукты в 2021 году в арктических районах региона началось строительство торгово-логистических центров, преимущество которых заключается в хранении завозимых продуктов и снижении транспортных расходов. В 2021 году такие центры появились в Абыйском и Усть-Янском районах. В 2022-м центры появятся в Верхоянском, Жиганском, Нижнеколымском и Среднеколымском районах.