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Коломойский заявил, что уверен в возвращении ему национализированного Приватбанка

Бизнесмен ранее рассчитывал, что вернуть банк получится быстрее

КИЕВ, 15 февраля. /ТАСС/. Украинский бизнесмен Игорь Коломойский, который был одним из крупнейших акционеров национализированного впоследствии Приватбанка, уверен в возвращении ему финансового учреждения в будущем. Об этом он сказал в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.

"Не рассчитываю, я просто уверен, что мы его себе вернем. Если все будет справедливо и честно, то нам должны его вернуть", - отметил он.

По словам Коломойского, он ранее рассчитывал, что вернуть банк получится быстрее. "Мы рассчитывали, что Петя (экс-президент Украины Петр Порошенко - прим. ТАСС) уйдет и справедливость быстро восторжествует. Но не восторжествовала. Уже три года прошло. Но мы надеемся на лучшее", - заявил бизнесмен.

Правительство Украины в декабре 2016 года по предложению Нацбанка и акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых тогда были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации банка. Он перешел в госсобственность, на его докапитализацию государство потратило более 155 млрд гривен ($5,7 млрд). В сентябре 2018 года Окружной административный суд Киева подтвердил правомерность принятого Нацбанком решения об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных.

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УкраинаКоломойский, Игорь Валерьевич
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