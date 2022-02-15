Глава МИД Австрии выступил против санкционных угроз в отношении "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 15 февраля. /ТАСС/. Министр по европейским и иностранных делам Австрии Александер Шалленберг выступил против дискуссий о включении газопровода "Северный поток - 2" в список западных санкций в отношении России в случае ее якобы возможного вторжения на территорию Украины. Об этом он сообщил в опубликованном во вторник интервью медиагруппе Funke .

"Мне трудно понять, что "Северный поток - 2" должен быть центральным элементом угрозы Москве", - отметил Шалленберг. При этом он добавил, что власти Германии даже еще не выдали лицензию на эксплуатацию газопровода. "Мы говорим о том, чего на самом деле еще не существует", - подчеркнул глава МИД Австрии.

Вместе с тем Шалленберг назвал "несколько удивительным тот факт, что обсуждения западных санкций [против России], по-видимому, вращаются вокруг двух модных словечек: закрытие "Северного потока - 2" и отключение России от международной межбанковской системы SWIFT". "Однако это не соответствует характеру и интенсивности наших экономических отношений. Это также касается торговли товарами, например, в сфере высоких технологий и горнодобывающей промышленности", - подытожил глава внешнеполитического ведомства Австрии.

Министр также акцентировал внимание на том, что существует "определенная зависимость" от поставок энергоресурсов из России. "Санкции против России также навредят нам", - указал Шалленберг. "Но это не должно помешать нам принять соответствующие меры", - сказал он. Тем не менее Шалленберг поддержал введение санкций в отношении России в случае ее вторжения на территорию Украины. "Совершенно ясно, что Запад быстро даст очень массированный ответ. И Австрия также согласилась бы с такой четкой реакцией", - подчеркнул он. "Мы не будем сидеть сложа руки, пока попираются принципы международного права", - утверждал глава австрийского МИД, заметив, что "нападение на Украину откроет совершенно новый этап в отношениях России с западным миром".

В последнее время в странах Запада, а также на Украине звучат заявления о возможном вторжении России на украинскую территорию. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл подобную информацию пустым и безосновательным нагнетанием напряженности. Он подчеркивал, что Россия ни для кого не представляет угрозу. При этом пресс-секретарь российского лидера не исключил возможность провокаций, чтобы оправдать такие заявления, и предупредил, что попытки силового решения кризиса на юго-востоке Украины будут иметь самые серьезные последствия.

Ряд западных политиков заявляли, что в случае гипотетического вторжения РФ на Украину ЕС готов принять жесткие санкции в отношении Москвы, которые могут подразумевать отказ от газопровода "Северный поток - 2".