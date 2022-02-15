Рубль растет более чем на 1% после заявления о возвращении военных РФ с учений в гарнизоны

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Рубль в ходе валютных торгов на Московской бирже укрепляется к доллару и евро. По данным на 11:52 мск, курс доллара находится на уровне 75,54 рубля (-1,59%), курс евро снижается до 85,7 рубля (-1,18%).

По данным на 11:05 мск, когда стало известно о том, что подразделения Южного и Западного военных округов Вооруженных сил Российской Федерации приступили к возвращению в воинские гарнизоны после учений, доллар торговался на уровне 76,43 рубля (-0,43%), евро - на уровне 86,44 рубля (-0,32%). К 11:12 мск доллар и евро ускорили падение до 75,6 рубля (-1,51%) и до 85,69 рубля (-1,19%) соответственно.

По данным торгов на 11:52 мск, индекс Мосбиржи рос на 3,03%, до 3 586,72 пункта, долларовый индекс РТС находился на уровне 1 494,66 пункта (+4,81%).

Стоимость апрельского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 1,98%, до $94.59 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 2,1% и торгуется на уровне $91,64 за баррель.