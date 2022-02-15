Мишустин призвал соблюдать нормы технологической безопасности на объектах инфраструктуры

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник на встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким подчеркнул важность соблюдения норм технологической безопасности на разных инфраструктурных объектах.

Глава кабмина обратил внимание, что функции Ростехнадзора распространяются практически на все отрасли российской экономики. "Сейчас те инвестиции, вложения, которые государство делает в инфраструктуру, они значительные, и, без сомнения, очень важно, чтобы все наши соответствующие объекты транспортной, энергетической инфраструктуры были безопасными, были надежно защищены от в том числе различного рода угроз и рисков", - сказал Мишустин.

В целом он назвал Ростехнадзор ведомством, которое обладает широчайшими полномочиями по обеспечению технологической безопасности.

"Необходимо приложить максимум усилий, чтобы все построенные и реконструированные объекты соответствовали тем проектным нормам, которые закладывались в них, когда они проектировались, это тоже очень важный элемент работы вашей службы", - добавил премьер на встрече с Трембицким.

Мишустин попросил рассказать, как идет работа по реализации значимых для страны инфраструктурных проектов.

Председатель правительства также одобрил деятельность Ростехнадзора в цифровой сфере. "Очень хорошо, если можно будет видеть все онлайн и пресекать все возможные варианты угроз", - отметил он. "Конечно, главное - принимать своевременные меры реагирования с использованием современных технологий. Необходимо не допускать трагедий с человеческими жизнями", - указал глава кабинета министров, подчеркнув, что "это должен быть основной приоритет службы". "Также крайне важно, чтобы у нас при выстраивании работы соблюдались все необходимые меры безопасности, а оборудование и технологии соответствовали высокому уровню защиты", - добавил Мишустин.