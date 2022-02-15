Сборы налогов по итогам 2021 года в Новосибирской области выросли более чем на 25%

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Объем налоговых поступлений по итогам 2021 года вырос в Новосибирской области более чем на 25%. Об этом сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС руководитель управления Федеральной налоговой службы (ФНС) России по региону Алексей Легостаев.

"Совокупные поступления во все уровни составил 260 млрд рублей. Более 75 млрд рублей было перечислено в федеральный бюджет с ростом 30%, и около 185 млрд было зачислено в консолидированный бюджет Новосибирской области (тоже рост на 25%)", - сказал он.

Глава управления добавил, что поступления по страховым взносам на обязательное соцстрахование в регионе за 2021 год увеличились на 9% и составили 158,4 млрд рублей. Почти половину поступлений обеспечиваются за счет двух основных отраслей - оптовой и розничной торговли и обрабатывающих производств. В число крупнейших налогоплательщиков региона вошли ПАО "Сбербанк России", пивоваренная компания "Балтик", а также крупнейший в мире производитель и экспортер высококачественного антрацита АО "Сибирский Антрацит".

По словам Легостаева, причин столь высокого роста налоговых поступлений может быть несколько. "Хочется надеяться, что основной фактор - это все-таки рост производства, хотя понятно, что влияние инфляции на данный процесс исключать нельзя. Есть еще один момент - это более низкая [налоговая] база 2020 года, к которой мы прирастали", - сказал он.

По итогам 2020 года в Новосибирской области было собрано 205 млрд рублей налоговых поступлений в бюджеты разных уровней, что на 4% выше, чем в 2019 году.