Мишустин: зеленый статус атомной и газовой энергетики дает России огромные возможности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин видит огромные возможности для страны в связи с признанием Еврокомиссией (ЕК) зеленого статуса за атомной и газовой энергетикой.

"Буквально совсем недавно Еврокомиссия признала зелеными технологиями атомную энергетику и газовую. Для Российской Федерации это открывает огромные возможности", - сказал председатель правительства на встрече с главой Ростехнадзора Александром Трембицким. Мишустин напомнил, что РФ "является лидером в использовании атомной энергетики, в том числе в ее безопасном использовании".

Глава кабинета министров обратил внимание на то, что Ростехнадзор активно работает с Росатомом. "Не просто работаете, а принимаете участие в продвижении проектов Росатома за рубежом, занимаетесь и технологической безопасностью этих проектов", - обратился Мишустин к Трембицкому. Руководитель Ростехнадзора представил доклад об этом направлении работы службы.

2 февраля Еврокомиссия приняла документ под названием "Таксономия ЕС" - классификации видов экономической деятельности с точки зрения их соответствия требованиям перехода к безуглеродной экономике, в соответствии с которым ЕК классифицировала атомную и газовую энергетику как переходные зеленые источники энергии, способствующие переходу к безуглеродной экономике. Учитывая научные оценки и текущий технологический прогресс, Еврокомиссия считает, что существует возможность для частных инвестиций в газовую и атомную энергетику в переходный период. Кроме того, указывается, что "избранные виды атомной и газовой энергетики соответствуют климатическим и природным целям ЕС и позволят ускорить переход от наиболее грязных видов энергетики, таких как угольная генерация, к климатически нейтральному будущему, по большей части основанному на возобновляемых источниках энергии".