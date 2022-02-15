Мишустин призвал Ростехнадзор уделять особое внимание промышленной безопасности

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ростехнадзор должен уделять особое внимание безопасности на производстве, причем важно вести риск-анализ с использованием современных технологий. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на встрече с главой ведомства Александром Трембицким.

"Сегодня нужно особое внимание уделять промышленной безопасности", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что в этой работе есть "две грани": с одной стороны, уменьшается число контрольно-надзорных мероприятий. "С другой стороны, без сомнения, все многообразие и сложность построения современных объектов, энергетики - все это нуждается в осмыслении и в риск-анализе", - подчеркнул премьер.

Мишустин указал, что риск-анализ должен быть построен на самых современных технологических решениях. "Это и интернет вещей, который позволит мониторить состояние объектов, и целый ряд других информационно-технологических решений", - перечислил он.