{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин призвал Ростехнадзор уделять особое внимание промышленной безопасности

Премьер отметил, что важно вести риск-анализ с использованием современных технологий
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Трембицкий Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Описание
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Александр Трембицкий
© Александр Астафьев/POOL/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ростехнадзор должен уделять особое внимание безопасности на производстве, причем важно вести риск-анализ с использованием современных технологий. Об этом премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил во вторник на встрече с главой ведомства Александром Трембицким.

"Сегодня нужно особое внимание уделять промышленной безопасности", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что в этой работе есть "две грани": с одной стороны, уменьшается число контрольно-надзорных мероприятий. "С другой стороны, без сомнения, все многообразие и сложность построения современных объектов, энергетики - все это нуждается в осмыслении и в риск-анализе", - подчеркнул премьер.

Мишустин указал, что риск-анализ должен быть построен на самых современных технологических решениях. "Это и интернет вещей, который позволит мониторить состояние объектов, и целый ряд других информационно-технологических решений", - перечислил он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияТрембицкий, Александр Вячеславович
Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами
Как сообщили в ЦБ, участники рынка и регулятор будут тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу
Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами
Читать полностью