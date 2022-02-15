Внешнеторговый оборот в Орловской области вырос почти на 45% в 2021 году

ТАСС, 15 февраля. Орловские товаропроизводители в прошлом году увеличили экспорт продукции более чем на 44%, внешнеторговый оборот также вырос почти на 45% и превысил $814 млн относительно показателей 2020 года. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"По сравнению с 2020 годом он [внешнеторговый оборот - прим. ТАСС] вырос на 44,9% и составил $814,7", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, экспорт региона также вырос на 44,8% и достиг $418,5 млн, рост импорта составил 45%. Отмечается, что несырьевой экспорт составляет 99% в регионе, в числе которого - продтовары и сырье, машиностроительная продукция, металлы и изделия из них. Главными торговыми партнерами региона в сфере экспорта стали Латвия, Белоруссия, Казахстан и Германия. "Объем внешней торговли со странами дальнего зарубежья вырос на 55,8% и составил $557,8 млн. Экспорт увеличился на 62,8% и достиг $281 млн", - добавили в пресс-службе.

В Орловской области внешнеторговый оборот налажен с 86 странами мира, в 73 из которых осуществляется экспорт. В 2021 году экспорт продукции в регионе увеличился на 17,2% по сравнению с 2019 годом, внешнеторговый оборот составил более $562 млн.