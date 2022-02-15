Ростехнадзор вдвое уменьшил сроки проведения проверок

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ростехнадзор в 2021 году вдвое сократил время проведения проверочных мероприятий на объектах. Об этом глава службы Александр Трембицкий сообщил на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Мы прекрасно понимаем, что не должны препятствовать темпам строительства, поэтому у нас достаточно большая работа была проведена в рамках оптимизации. Мы сократили проверочные мероприятия в два раза - сроки проведения проверок. Полностью оптимизировали выдачу заключений о соответствии - перешли на электронные", - отметил Трембицкий.

Глава Ростехнадзора добавил, что по итогам 2021 года в сфере строительного надзора служба выявила более 60 тыс. нарушений, а также выдано порядка 1 тыс. заключений о соответствии.

"Было отменено и переведено в необязательные порядка 7 тыс. требований, но ключевой вопрос, который мы все время ставили по каждому из требований, - это соблюдение в обязательном порядке безопасного и качественного строительства", - сказал он.