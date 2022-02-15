Количество вакансий для маркетологов в России выросло на 52% за последний год

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Количество вакансий для маркетологов в России увеличилось на 52% за год. Об этом свидетельствуют результаты опроса платформы онлайн-рекрутинга hh.ru, проведенного в январе.

"В начале 2022 года на рынке почти 50 тыс. вакансий для маркетологов и PR-специалистов. При этом их число выросло на 52% за последний год. Количество же резюме выросло всего на 1% за тот же период времени", - говорится в аналитике.

Приоритетами для соискателей являются конкурентная зарплата, интересные задачи, карьерный рост, официальное трудоустройство, ДМС и возможность работать удаленно. Каждый третий при этом рассчитывает на оплату расходов на мобильную связь и домашний интернет. Важность работы в молодом коллективе отметили лишь 9% опрошенных.

Среди предпочтений по работодателям у маркетологов лидируют "Яндекс" (39%), "Озон" (28%), "Тинькофф" (26%), "ЯндексМаркет" (22%), Сбер (22%) и Google с YouTube (21%), hh.ru у маркетологов на седьмом месте с долей 20%.

"Результаты исследования показали, что маркетологи из Москвы чаще, чем остальные, хотят работать в VK, так как это крупная компания с узнаваемыми продуктами и айдентикой. Руководители/директора по маркетингу чаще отмечают, что хотели бы работать в Сбере и банке "Открытие", так как это системообразующие игроки, которые у всех на слуху. Интернет-маркетологи мечтают о работе в "Яндексе", "Кинопоиске", Х5, AliExpress, "Лаборатории Касперского" и "Самокате", поскольку эти компании известны своей гибкостью в выборе инструментов маркетинга. Таргетологам интересна карьера в "Тинькофф", соцсети "ВКонтакте" и сервисе Aviasales. Крупные стабильные компании с безупречным имиджем остаются в тренде в 2022 году", - сказала директор по маркетингу hh.ru. Ольга Мец.

"Маркетинг остается индустрией для молодых специалистов. Четверть маркетологов имеет опыт работы менее года, столько же - опыт от 1 до 2 лет. И только 13% опрошенных работают более 7 лет. Это влияет на каналы поиска и размещения вакансий - практически все опрошенные ищут работу в основном на сайтах-агрегаторах вакансий, а каждый четвертый ищет работу или изучает информацию о работодателях в Telegram-каналах. Еще 22% - в Instagram и в Facebook. Также это сказывается на зарплатных ожиданиях, которые в среднем выше по рынку - маркетологам предлагают заработную плату в размере 50 тыс. рублей, тогда как ожидания находятся на уровне 54 тыс.", - отметила руководитель отдела подбора и адаптации hh.ru Олеся Плотникова.