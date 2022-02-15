Москва вошла в число мировых лидеров по оборотам розничной торговли

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Москва обошла Париж и Лондон по объему розничной торговли, а также входит в число мировых лидеров по темпам ее восстановления. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Москва входит в число мировых лидеров по оборотам розничной торговли и темпам ее восстановления. <...> Экономика Москвы адаптировалась к условиям пандемии и продемонстрировала свою стабильность. По данным Oxford Economics, российской столице удалось обойти по объемам розничной торговли ведущие международные финансовые центры. В 2021 году оборот розничной торговли в столице не только восстановился до значений 2019 года, но и превысил их на 11,1%", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, в непростых условиях 2020 года Москва сумела не допустить ощутимого падения оборотов розничной торговли, а уже в 2021 году - перейти к уверенному росту. В частности, в 2020 году снижение выручки предприятий розничной торговли составило 3,4%, в то время как у некоторых городов - лидеров рейтинга оно превышало пять процентов, а экономика Пекина в этом сегменте просела более чем на 10%.

Объем розничной торговли Москвы в текущих ценах по итогам 2021 года составил $267,2 млрд (по паритету покупательной способности). По этому показателю российская столица занимает шестую строчку, опережая крупные финансовые центры - Париж (с оборотом в $187,2 млрд) и Лондон ($202,7 млрд).

"Среди городов - лидеров по обороту розничной торговли Москва продемонстрировала одни из самых высоких темпов восстановления. <...> По динамике восстановления к позапрошлому году российская столица входит в тройку мегаполисов планеты, уступив только Нью-Йорку и Каиру, в которых рост в сфере ретейла не прекращался даже в 2020 году", - подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.