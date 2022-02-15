Объем гражданской продукции предприятий ОПК в Удмуртии увеличился на 12%

ТАСС, 15 февраля. Объем продукции гражданского назначения, произведенной на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Удмуртии в 2021 году, достиг 30,4 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем годом ранее. Доля производства "гражданки" составила 25,8%, сообщил ТАСС во вторник первый вице-премьер республики Константин Сунцов.

"Так, по итогам 2021 года продукции гражданского назначения произведено на сумму 30,4 млрд рублей, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом доля производства продукции гражданского назначения составила 25,8%", - сказал Сунцов.

Он отметил, что на предприятия оборонно-промышленного комплекса приходится порядка 16% объема отгруженной промышленной продукции. Заводы ежегодно наращивают объемы производства продукции гражданского и двойного назначения, что позволяет им успешно справляться с поставленной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным задачей по увеличению доли выпуска продукции гражданского назначения к 2020 году до 17%, к 2025 году - до 30%.

Сунцов добавил, что в 2021 году по программе развития промышленности и потребительского рынка предприятия ОПК получили 28,3 млн рублей субсидии на оплату лизингового платежа и на приобретение нового оборудования.

"Организовано более 50 встреч с крупными предприятиями и госкорпорациями по продвижению продукции наших предприятий. Принятые меры уже позволили увеличить объемы отгрузки промышленных товаров на сумму более 10 млрд рублей", - добавил собеседник агентства.