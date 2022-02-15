МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту в ноябре 2021 года упал на 21% в месячном выражении и на 27% в годовом, следует из обзора ЦБ РФ основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты.

"В ноябре 2021 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с октябрем сократился на 21% и составил $3,1 млрд. Его объем был меньше, чем в ноябре 2019 и 2020 годов, на 18 и 27% соответственно", - отмечается в обзоре.

По данным Банка России, объем покупки населением наличной иностранной валюты в ноябре в уполномоченных банках по сравнению с октябрем уменьшился на 33% и составил $1,2 млрд. Долларов было куплено на 34% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты - на 30%. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты по сравнению с октябрем снизилось на 32% и составило 0,9 млн сделок. Средний размер сделки по покупке практически не изменился и составил $1 424.

Регулятор также отмечает, что совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) в ноябре 2021 года по сравнению с октябрем практически не изменилось и составило $2,8 млрд. Объем совокупного предложения был больше, чем в ноябре 2019 и 2020 годов, на 3 и 23% соответственно.

Ранее Банк России отмечал, что физические лица в конце прошлого года совершили рекордно низкие нетто-покупки иностранной валюты, тем самым оказав стабилизирующее влияние на валютный рынок.