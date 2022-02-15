В Свердловской области поступления от мобилизации доходов в бюджет выросли почти вдвое

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Поступления в консолидированный бюджет Свердловской области от мобилизации доходов в 2021 году выросли с 10,7 млрд до 18,2 млрд рублей, сообщили в департаменте информационной политики региона во вторник.

"Мобилизация доходов обеспечила поступление в консолидированный бюджет региона 18,2 млрд рублей, это на 7,5 млрд больше, чем в 2020 году. Большая часть дополнительных доходов - 14,7 млрд рублей - сформирована благодаря работе по легализации заработной платы, снижению недоимки, ликвидации убыточности, адресной работе с налогоплательщиками. Выявлено 12 тыс. объектов, которые не вовлечены в хозяйственный оборот, поставлены на налоговый учет более 150 иногородних организаций, работающих на территории Свердловской области", - говорится в сообщении.

Лидерами по повышению доходного потенциала в 2021 году стали Екатеринбург, Верхняя Пышма, Березовский, Североуральск, Каменск-Уральский, Кировград, Асбест, Первоуральск, Кушва, Красноуральск.

"Цель нашей работы - активизация экономического роста и укрепление социальной стабильности в Свердловской области. В целом годовой прогноз по налоговым и неналоговым поступлениям в консолидированный бюджет региона за 2021 год исполнен на 113,7%. В местные бюджеты за 2021 год поступило 69,2 млрд рублей, что выше уровня января - декабря 2020 года на 9,7%", - цитирует департамент министра финансов региона Александра Старкова.

Бюджет Свердловской области на 2021 год составил 278,2 млрд рублей.