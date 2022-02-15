В Калмыкии предприниматели получили 224 млн рублей господдержки от Фонда развития региона

ЭЛИСТА, 15 февраля. /ТАСС/. Фонд развития Республики Калмыкия, созданный осенью 2020 года для оказания господдержки инвесторам, выдал предпринимателям за минувший год 224 млн рублей, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе Министерства экономики и торговли региона.

"Фонд развития Калмыкии в минувшем году помог 11 компаниям открыть и расширить свое дело, они получили льготные займы на общую сумму 224 млн рублей. Благодаря этому в рамках этих инвестпроектов будет создано 133 рабочих места. Средства были направлены на производство и выращивание калмыцкого риса, производство изделий из бетона и кожи, полуфабрикатов, алмазной мозаики, оптимизацию стоматологии, дорожное строительство", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что предприниматели региона заинтересованы в продуктах фонда.

"Сейчас мы работаем с бизнесменами, планирующими производство мясных полуфабрикатов, продуктов питания, комбикормов, стройматериалов и оказание медицинских услуг", - цитирует пресс-служба директора фонда Андрея Сангаджи-Горяева.

В прошлом году в фонде оптимизировали условия предоставления финансовой поддержки, это сделало займы еще более доступными и привлекательными. Предприниматели могут получить помощь при реализации гидромелиоративных мероприятий. Кроме того, сейчас фонд сотрудничает с Агентством финансовой поддержки предпринимателей Калмыкии в части гарантийной поддержки, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что задачами фонда являются оказание господдержки инвесторам на предоставление льготных займов - от 1 до 3%, а также долевого участия в учреждении юридических лиц для сотрудничества в реализации инвестиционных проектов.