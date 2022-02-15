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Российские банки провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами

Как сообщили в ЦБ, участники рынка и регулятор будут тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Российские банки совместно с Банком России начали тестировать платформу цифрового рубля, участники рынка уже провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регулятора.

"Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений. Клиенты не только открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля, но и обменяли безналичные рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой", - сообщает пресс-служба.

Остальные участники пилотной группы (в нее входят 12 банков) планируют подключиться к тестированию платформы цифрового рубля по мере завершения доработок своих IT-систем.

Участники рынка и ЦБ в 2022 году будут тестировать различные сценарии и дорабатывать платформу цифрового рубля, сообщил первый зампред ЦБ.

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