ЦБ обеспокоен ростом продаж структурных финансовых продуктов пожилым россиянам

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Большое количество сложных структурных финансовых продуктов продается пожилым людям. Об этом заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на конференции "Коммерсанта" "Финансовый рынок-2022. Новые цели в новых реалиях".

"Продажа структурных продуктов опять начинает резко расти, и значимая доля этих продаж приходится на граждан, возраст которых превышает 60 или даже 70 лет, и при этом это пятилетние продукты, которые невозможно прекратить на более раннем сроке. Мы можем предположить, что это вера отдельных профучастников в долгожительство инвесторов и в то, что взрослые люди понимают, какие продукты они приобретают, но, конечно, нас эта ситуация начинает серьезно тревожить", - сказал Чистюхин.

В ходе конференции Чистюхин отметил, что регулятор также обеспокоен вопросами рынка страховых продуктов, предложения инвестиционного страхования жизни и накопительного страхования жизни пожилым людям. В настоящее время подготовлен законопроект о распространении норм о квалификации инвесторов на рынке страховых продуктов. ЦБ выпустит нормативный акт, который ограничит страховые компании в продаже некачественных продуктов и позволит страховым компаниям сосредоточиться на долгосрочном страховании жизни. В ЦБ надеются, что подобный нормативный акт поможет урегулировать ситуацию на рынке страховых продуктов.