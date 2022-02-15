В Новосибирской области количество дел о банкротстве выросло на 13% в 2021 году

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Количество дел о банкротстве в Новосибирской области по итогам 2021 года увеличилось на 13,4% - с 3 185 до 3 614. При этом большую часть из них составляют физические лица, сообщил во вторник в пресс-центре ТАСС глава управления ФНС по региону Алексей Легостаев.

"У нас общее количество банкротств - 3,6 тыс. Из них три четверти - это банкротство физических лиц, этот институт достаточно активно развивается. Финансовая грамотность наших людей растет, они понимают, что есть возможность в законодательном порядке избавиться от своих долгов", - сказал он.

Легостаев уточнил, что количество банкротств физических лиц за 2021 год увеличилось на 17%. Корпоративных банкротств стало больше на 3,5%. Поступления от процедур банкротства в бюджет за 2021 год составили 3,3 млрд рублей, что на 40% превышает поступления 2020 года.

В 2020 году количество дел о банкротстве в регионе выросло почти в два раза. Тогда глава областного управления ФНС сообщал, что ведомство нарабатывает практику заключения мировых соглашений с налогоплательщиками на стадии подачи заявления для финансового оздоровления.