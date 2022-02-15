Площадку "Технополиса "Москва" расширят за счет включения в его состав части промзоны

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Власти столицы приняли решение о расширении площадки особой экономической зоны "Технополис "Москва" в Печатниках, в ее состав войдет часть промзоны "Южный порт". Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства города.

"Правительство Москвы выделило 616,5 млн рублей на расширение территории особой экономической зоны "Технополис "Москва". Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Указанные средства будут направлены на приобретение прав аренды земельных участков, расположенных в районе пересечения Южнопортовой улицы, Шоссейного и 3-го Угрешского проездов и являющихся частью реорганизуемой промзоны "Южный порт", - говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальные параметры застройки указанных земельных участков составляют 145 тыс. кв. м производственных площадей, что позволит создать 1,8 тыс. рабочих мест. Предполагаемый объем частных инвестиций - 3,7 млрд рублей. Созданная в 2006 году особая экономическая зона "Технополис "Москва" в настоящее время состоит из пяти площадок общей площадью 223 га. В ОЭЗ работают порядка 200 арендаторов и резидентов, создавших свыше 8 тыс. рабочих мест.

Общий объем инвестиций превысил 59 млрд рублей, а объем уплаченных налогов составил 15,6 млрд рублей. Мощность площадки ОЭЗ в Печатниках составляет 402,6 тыс. кв. м производственных площадей, из которых 96,2% занимают компании-арендаторы и резиденты. Инфраструктура включает административно-офисный и логистический центры, конгресс-центр, производственные помещения с чистыми комнатами для биофармацевтики, робототехники и микроэлектроники, таможенный пост и склад временного хранения.

"Общее число компаний-арендаторов - 136. За время существования площадки ее резидентами стали свыше 40 инновационных компаний, включая представительства совместных российско-зарубежных предприятий. На площадке ОЭЗ в Печатниках создано 4,9 тыс. рабочих мест. Объем внебюджетных инвестиций достиг 30,9 млрд рублей, уплаченных налогов - 3,1 млрд рублей", - отмечается в материалах.

В настоящее время реализуется ряд проектов комплексного развития территории промзоны "Южный порт" общей площадью почти 90 га. Здесь будет построено свыше 2,5 млн кв. м недвижимости, в том числе 350 тыс. кв. м - новые производственные объекты и порядка 1,2 млн кв.м - коммерческая недвижимость, что позволит создать не менее 33,6 тыс. новых рабочих мест.