Red Wings в конце мая откроет рейсы из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с конца мая начнет перелеты из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь, сообщили журналистам в пресс-службе компании во вторник.

"Авиакомпания Red Wings в мае-июне 2022 года начнет полеты из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь. Рейсы из Самары будут выполняться по следующему расписанию: в Анапу с 30 мая по понедельникам и четвергам, в Геленджик с 4 июня по субботам, в Симферополь с 29 мая по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на направлениях в Анапу и Геленджик пассажиров будут перевозить самолеты SSJ100, рассчитанные на 100 человек, в Симферополь - Airbus 321 вместимостью 220 кресел.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках.