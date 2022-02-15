{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Red Wings в конце мая откроет рейсы из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь

Рейсы будут выполняться по понедельникам, четвергам, субботам и воскресеньям

КРАСНОДАР, 15 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания Red Wings с конца мая начнет перелеты из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь, сообщили журналистам в пресс-службе компании во вторник.

"Авиакомпания Red Wings в мае-июне 2022 года начнет полеты из Самары в Анапу, Геленджик и Симферополь. Рейсы из Самары будут выполняться по следующему расписанию: в Анапу с 30 мая по понедельникам и четвергам, в Геленджик с 4 июня по субботам, в Симферополь с 29 мая по четвергам и воскресеньям", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на направлениях в Анапу и Геленджик пассажиров будут перевозить самолеты SSJ100, рассчитанные на 100 человек, в Симферополь - Airbus 321 вместимостью 220 кресел.

Red Wings входит в десятку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках.

Теги
РоссияКраснодарский край
Инвестиции французской Engie в "Северный поток - 2" составили €987 млн
Все партнеры "Газпрома" по проекту обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивают в €9,5 млрд
Читать полностью