Свердловская область рассчитывает получить еще 10-15 млрд рублей инфраструктурных кредитов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Свердловской области планируют привлечь 10-15 млрд рублей в рамках второго транша инфраструктурных кредитов с тем, чтобы профинансировать строительство улицы в Екатеринбурге, сетей ЖКХ и детских садов, сообщил во вторник журналистам заместитель губернатора региона Сергей Швиндт.

"Общая сумма прогнозируется в районе 10-15 млрд рублей. Мы видим дальнейшее строительство улицы Татищева. <…> Проект сложный он предусматривает снос и изъятие старого жилья. Также водовод и сети водоотведения в [новый микрорайон] Исток, детские сады", - сказал он.

Швиндт добавил, что в рамках первого транша региону было выделено 11,9 млрд рублей. Область защитила 12 проектов, на которые будут потрачены эти средства.

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что регионы получат инфраструктурные кредиты по сниженной ставке сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов. Как сообщалось ранее, до 2024 года на эти цели будет выделено в общей сложности 500 млрд рублей.