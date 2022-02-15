В Свердловской области в 2023 году появится новый завод по выпуску стройматериалов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Компания "Атомстройкомплекс" - один из крупнейших застройщиков Свердловской области - планирует открыть производство твинблоков (разновидность газобетона - прим. ТАСС) на новом заводе под Сысертью в 2023 году. Запуск производства должен повлиять на снижение стоимости возведения жилья в регионе, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Атомстройкомплекс" весной планирует выйти на строительную площадку своего нового завода по выпуску твинблоков. Накануне компания получила разрешение на строительство. Строительство продлится ориентировочно до октября, далее стартует монтаж оборудования и пуско-наладочные работы. Первую продукцию на будущем предприятии рассчитывают получить летом 2023 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что открытие производства вблизи Екатеринбурга поможет снизить логистические затраты застройщиков и приведет к стабилизации себестоимости жилья на рынке. Также площадка развивается как кластер, поэтому компания ожидает появления на ее территории смежного бизнеса, который обеспечит жителей дополнительными рабочими местами - штат предприятия составит 60-70 сотрудников. Заводу по выпуску твинблоков присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Свердловской области.

Выпуск продукции будет осуществляться под брендом "Теплит", который входит в пятерку крупнейших производителей автоклавного бетона России. У предприятия уже есть два цеха по выпуску твинблоков под этим брендом. "Завод будет строиться "с нуля", "в чистом поле", нам не придется вписывать технологию в существующие стены. Это позволит разместить производственные мощности на 100% оптимально и рационально. Площадь третьего завода составит 9,5 тыс. кв. м, а расчетная мощность - 400 тыс. куб. м газоблока в год. Объем инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей. После этого "Теплит" сможет увеличить общий объем производства твинблока до 1 млн куб. м в год", - сообщил управляющий директор ПСО "Теплит" Борис Овечкин.

О ситуации на рынке стройматериалов

Резкий рост цен на стройматериалы в России начался в конце 2020 года с удорожания металла, а позже и других строительных ресурсов. Для решения этой проблемы было предложено перевести закупки металлопродукции девелоперами напрямую у производителей, исключив трейдерское звено. В августе 2021 года правительство России разрешило увеличивать цены государственных контрактов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт в пределах 30% для компенсации удорожания стройматериалов.

"Атомстройкомплекс" - один из крупнейших строительных холдингов Уральского региона. Более 26 лет компания создает городскую среду и пространство для жизни: строит жилые дома, школы, детские сады, больницы, объекты культуры, реставрирует исторические здания, развивает городские общественные пространства, занимается благоустройством парков и улиц.