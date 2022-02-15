Власти Астраханской области сообщили, сколько гостиниц и баз отдыха готово к турсезону

АСТРАХАНЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Менее половины астраханских гостиниц и баз отдыха готовы к туристическому сезону, пройдя классификацию объектов туристической индустрии. Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального министерства культуры и туризма по итогам проведенного мониторинга коллективных средств размещений на предмет соблюдения отдельных требований законодательства.

До 1 января 2022 года все объекты туриндустрии должны были пройти классификацию с присвоением определенной категории по системе "звезд". С 2018 года обеспечение антитеррористической защищенности туристических объектов является обязанностью их владельцев.

"С апреля в Астраханской области начинается высокий туристический сезон, однако не все гостиницы и отели готовы принимать гостей. На сегодня в регионе осуществляют деятельность 365 гостиниц и баз отдыха, из которых классификацию прошли всего 160 средств размещения, на стадии прохождения находятся еще 25. Работа по инженерно-технической укрепленности и категорированию указанных объектов в рамках соблюдения законодательства о противодействии терроризму проведена в 248 гостиницах и базах отдыха", - говорится в сообщении.

Уточняется, что предоставление гостиничных услуг без свидетельства о присвоении гостинице определенной категории и нарушение требований к антитеррористической защищенности объектов влечет за собой административную ответственность в виде крупных штрафов. По данным пресс-службы, министр культуры и туризма Астраханской области Ольга Прокофьева обратилась к главам муниципальных районов региона с предложением совместно с представителями контрольных и надзорных органов организовать работу по обеспечению соблюдения туристическими объектами законодательства о предоставлении гостиничных услуг и противодействии терроризму.

О классификации объектов туристской индустрии

Классификация объектов туристской индустрии в России начала действовать с 2011 года. На данный момент в федеральном перечне туристских объектов 16 549 классифицированных гостиниц и 167 аккредитованных организаций. С 1 января 2022 года классификацию должны проходить все отели без исключения.