Новосибирский НПЗ запустил площадку для производства топлива за 7 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 15 февраля. /ТАСС/. Единственный в Новосибирской области Коченевский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), который долгое время находился в сложной экономической ситуации, запустил площадку для производства экологичного дизельного топлива класса за 7 млрд рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства региона.

Летом 2020 года Сбербанк подал иск в Арбитражный суд Новосибирской области о признании банкротом компании "ВПК-Ойл", реализующей в Новосибирской области проект Коченевского НПЗ. Сумма исковых требований составляла 1,35 млрд рублей. В феврале 2021 года суд утвердил мировое соглашение, по которому у должника сохраняется кредитное соглашение со Сбербанком с рассрочкой по уплате долга до 2029 года. В начале февраля 2022 года московская холдинговая компания "Эволюция" стала новым учредителем "ВПК-ойл".

"Предприятием введена в эксплуатацию новая технологическая площадка по производству дизельного топлива класса Евро-5 (экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах - прим. ТАСС) мощностью 300 тыс. тонн продукции в год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что общий объем инвестиций составил более 7 млрд рублей, в том числе в 2021 году - 2 млрд рублей.

Коченевский НПЗ - единственный нефтеперерабатывающий завод в Новосибирской области. Он работает в поселке городского типа Коченево с 2007 года, поставляет свою продукцию в Омскую, Томскую и Кемеровскую область, а также в Алтайский край. НПЗ перерабатывает около 720 тыс. тонн нефти в год и производит газовый бензин, топочный мазут, нефтяной гудрон и битумы.