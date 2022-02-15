Инвестиции французской Engie в "Северный поток - 2" составили €987 млн

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Инвестиции французской компании Engie - одного из инвесторов проекта "Северный поток - 2" - в строительство газопровода составили €987 млн, следует из отчета Engie.

"Кредиты и дебиторская задолженность по амортизированной стоимости включают кредит, связанный с финансированием проекта газопровода "Северный поток - 2", на общую сумму €987 млн, включая капитализированные проценты", - говорится в отчете.

Партнеры Nord Stream 2 AG (оператор проекта строительства "Северного потока - 2") - европейские OMV, Wintershall Dea, Shell, Uniper и Engie. Все партнеры российского "Газпрома" по проекту обязались предоставить долгосрочное финансирование в размере 50% от общей стоимости проекта, который оценивается в €9,5 млрд. Каждая компания должна была выделить до €950 млн.

Австрийская OMV ранее сообщала о своих инвестициях в €729 млн в проект, германский концерн Uniper вложил более €700 млн, Wintershall Dea, по состоянию на 1 марта 2021 года - €730 млн. Shell сумму инвестиций не раскрывала.

О проекте

Строительство газопровода "Северный поток - 2" завершилось 10 сентября 2021 года, а 29 декабря глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что завершено заполнение газом второй нитки газопровода и он полностью готов к началу эксплуатации.

Чтобы начать перекачку газа, оператору "Северного потока - 2" нужно получить одобрение германского регулятора. Для этого в конце января 2022 года Nord Stream 2 AG учредила германскую дочернюю структуру Gas for Europe GmbH, которая станет оператором участка газопровода в ФРГ в качестве независимого оператора транспортной системы в соответствии с законом страны.

Однако сертификация к настоящему времени не возобновилась, а федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что решение о сертификации оператора "Северного потока - 2" не будет принято в первой половине 2022 года.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками ряда стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.